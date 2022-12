PSG - Mercato : un Brésilien coté ramené par Neymar ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Si Marcus Rashford est le joueur le plus demandé de Manchester United, Fred ne manque pas de prétendants. En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain pourrait quitter le club anglais librement alors que les Mancuniens avaient déboursé 60 millions d’euros pour l’arracher du Shakhtar Donetsk en 2018. N’étant pas titulaire dans l’équipe d’Erik Ten Hag, l’international brésilien pourrait partir dès cet hiver. Selon The Sun, Manchester United réclamerait au moins 34 millions d’euros pour libérer Fred cet hiver à quelques mois de la fin de son contrat. Des exigences qui n’auraient pas refroidi les ardeurs du PSG. Les dirigeants du club de la capitale apprécieraient énormément le profil du Brésilien d’après le quotidien britannique. Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi n’a plus qu’à sortir le chéquier, affaire à suivre… Rumo às quartas. Mais um passo importante rumo ao objetivo maior. Obrigado, Deus! 🇧🇷🙏🏾 pic.twitter.com/IiyeZka08J — Fred Rodrigues (@Fred08oficial) December 5, 2022

Pour résumer Le PSG est prêt à passer à l’offensive pour signer le milieu de terrain international brésilien de Manchester United, Fred (29 ans). À quelques mois de la fin de son contrat, les Parisiens seraient prêts à lâcher 34 millions d'euros pour signer le brésilien, affaire à suivre...

Thomas Salis

Rédacteur