PSG - Mercato : un Brésilien venu de nulle part dans le viseur ?

INFO BUT! : Paris n'oublie pas Kean

Pas nécessaire de croire à tout. Mais un devoir de relayer les informations, y compris lorsqu'elles viennent de l'étranger. Bien longtemps, déjà, que le PSG fournit aux quotidiens européens la majeure partie de ses dossiers mercato et voilà qu'en Italie, via la Gazzetta Dello Sport, on parle d'un intérêt pour le milieu de terrain brésilien de la Salernitana, Ederson.

Agé de 22 ans, le joueur avait rejoint l'Italie au mois de janvier dernier, en provenance des Corinthians. Il a signé un contrat avec la Salernitana jusqu'en 2026 et sa valeur est estimée à ce jour à plus de 5 millions d'euros. On doute, tout de même, que le PSG s'intéresse vraiment à son profil.

🔴 Le PSG s’intéresse à Ederson 🇧🇷, milieu de 22 ans de l’US Salernitana, selon la presse italienne.



« Considérant son âge, son rôle et ses qualités offensives et défensives, ce serait au moins 30-35 M€ », explique le président du club italien à la @Gazzetta_it. 🗣 — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) May 4, 2022

Pour résumer Fort probable que différents noms viennent, dans les prochains jours, agiter le mercato estival du PSG. Sans que l'on sache, bien entendu, dissocier le vrai du faux. En attendant, et selon la presse italienne, un milieu de terrain brésilien aurait tapé dans l'oeil des dirigeants parisiens.

Benjamin Danet

Rédacteur