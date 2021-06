PSG - Mercato : un buteur à 40 millions d'euros offert à Pochettino pour le retenir ?

Zapping But! Football Club PSG : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Depuis plusieurs jours, l'avenir de Mauricio Pochettino, arrivé début janvier sur le banc du Paris Saint-Germain, est au centre des rumeurs. Alors que l'entraîneur argentin voudrait quitter son poste d'entraîneur du PSG pour retourner à Tottenham, en Angleterre, l'état-major parisien ferait tout pour le retenir.

Pour ce faire, Leonardo préparerait une offre de 40 millions d'euros à Everton pour s'offrir Moise Kean, selon les informations du journaliste italien, Nicolò Schira. Prêté la saison dernière au PSG, l'attaquant italien, qui n'a pas été retenu par Roberto Mancini pour l'Euro 2021, a complétement relancé sa carrière, inscrivant 17 buts en 40 matchs disputés toutes compétitions confondues. Mais l'arrivée définitive de l'ancien joueur de la Juventus sera-t-elle suffisante pour convaincre Mauricio Pochettino de rester à Paris ?

Moise #Kean wants to stay at #PSG, who are working to sign him on a permanent deal. Ready 5-years contract. #Everton ask €45/50M to sell the italian striker. Leonardo is preparing an official bid around €40M.