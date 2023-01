PSG - Mercato : un buteur à 80 M€ bien connu du FC Nantes offert sur un plateau à Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Les problèmes administratifs de la Juventus Turin pourraient rebattre les cartes de la fin du mercato hivernal. Amputés de 15 points cette saison, les Bianconeri seraient prêts à laisser filer Dusan Vlahovic avant le 31 janvier prochain. Selon le site 90 min, les dirigeants du futur adversaire du FC Nantes en Ligue Europa veulent au moins récupérer le montant qu’ils ont payé pour recruter le Serbe l’année dernière à la Fiorentina : 70 millions d’euros plus 10 de bonus. Manchester United, Chelsea, Arsenal, le PSG et le Bayern Munich ont été informés par la Juve de la disponibilité de Vlahovic (22 ans sur ce marché des transferts. Reste à savoir si l’avant-centre pur collera aux exigences sportives de Christophe Galtier, axé sur un joueur plus polyvalent. Vlahovic proposé au PSG https://t.co/NA8lQOnU8o — Foot Mercato (@footmercato) January 22, 2023

Pour résumer Alors que Christophe Galtier attend un attaquant qu’il a lui-même décrit en conférence de presse au Paris Saint-Germain, l’heureux élu pourrait bien venir de la Juventus Turin... futur adversaire du FC Nantes en Ligue Europa.

