PSG - Mercato : un buteur du Real Madrid dans le viseur ?

Attention, les rumeurs des quotidiens espagnols au sujet du PSG sont parfois à prendre avec des pincettes. Et notamment depuis des mois avec les envies de départ, paraît-il, de Neymar et de Kylian Mbappé en direction de la capitale espagnole. Cette fois, pourtant, la tendance s'inverserait et c'est un joueur de Zinédine Zidane qui serait dans le viseur du club parisien.

En effet, et selon les informations de Marca, le jeune attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Jr, serait toujours dans le viseur du Paris Saint-Germain. Et plus spécialement de Leonardo qui suivrait avec grande attention les performances de son jeune compatriote. Problème, et c'est également Marca qui l'indique, l'attaquant brésilien fait partie des joueurs intransférables au sein du club merengue.

De là à imaginer que Vinicius puisse être intégré au deal éventuel entre les deux formations au sujet de Mbappé l'été prochain, il y a un pas que Marca franchit régulièrement...