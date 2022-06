PSG – Mercato : un cador anglais prêt à devancer Paris pour Nkunku !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Christopher Nkunku sort d’une saison impressionnante avec le RB Lepzig. Le joueur formé au PSG a même été élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga et semble s’être fait une place en équipe de France. Et alors que le PSG aimerait le faire revenir à Paris, un autre club aurait jeté son dévolu sur le jeune attaquant.

Selon Bild, il s’agirait de Manchester United, qui aimerait se mettre d’accord avec Leipzig pour Christopher Nkunku cet été, afin le faire venir lors de l’été 2023. Pour accepter, le club allemand souhaiterait d'abord que son joueur prolonge, en augmentant sa clause libératoire. À voir si le nouvel international français voudra quitter l'Allemagne pour rejoindre les Red Devils et y poursuivre sa carrière.

🇨🇵 Christopher Nkunku : « Les Bleus ? Le plus dur ce n’est pas d’y aller une fois mais d’y rester à long terme. C’est l’objectif et j'espère que je serai là le plus longtemps possible ».



(RMC Sport) pic.twitter.com/mQN67wRnDD