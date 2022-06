PSG, Real Madrid - Mercato : un cador anglais va dégainer pour Nuñez !

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Avec 34 buts marqués cette saison, Darwin Nuñez a épaté l’Europe avec le Benfica Lisbonne. À 22 ans, le jeune attaquant uruguayen serait maintenant dans les petits papiers de plusieurs clubs européens, dont le PSG et le Real Madrid. Mais Liverpool pointerait aussi le bout de son nez dans ce dossier et, selon Record, les Reds prépareraient une offre de 100 M€ à Benfica pour s’offrir Darwin Nuñez.

Une somme qui pourrait faire de ce deal le plus gros transfert de l’histoire de Liverpool. Le média portugais ajoute que l’avant-centre uruguayen souhaiterait rejoindre l’équipe de Jürgen Klopp. Pour l’instant, Darwin Nuñez est sous contrat avec le SL Benfica jusqu’en juin 2025.

Liverpool serait prêt à battre son record de transfert pour s'attacher les services de Darwin Nunez, et préparerait une offre de 100M€ ! [@DominicKing_DM] #LFC pic.twitter.com/rTRQGGb47N — Liverpool 🇫🇷 (@RedsFrance) June 8, 2022

Pour résumer Pisté par le PSG ou encore le Real Madrid, l’attaquant uruguayen de Benfica, Darwin Nuñez (22 ans), aurait tapé dans l’œil de Liverpool, qui serait proche de faire une offre historique de 100 M€. Il est sous contrat avec le SL Benfica jusqu'en 2025.

Adrien Deschepper

Rédacteur

