PSG - Mercato : un cador de L1 a soufflé un attaquant prometteur à Pochettino

Il n'y a pas de petites économies puisque même le PSG en fait en ces temps de crise. Plus regardant sur ses dépenses en raison des conséquences de la crise sanitaire, le PSG n'injectera plus de grosses sommes pour attirer des joueurs. Et, ce, jusqu'à nouvel ordre.

Un exemple de cette nouvelle philosophie s’est matérialisé il y a peu avec Krépin Diatta (21 ans). Selon La Dernière Heure, l’attaquant sénégalais était suivi par le club de la capitale avant que l’AS Monaco ne mettre finalement la main dessus. La raison ? Le PSG a reculé devant les 20 millions d’euros demandés à l’origine par le FC Bruges !

Le club de la Principauté a alors pris la suite de son grand rival parisien en proposant un chèque d’environ de 15 M€ payables en cinq versements. L’argument a fait son effet puisque le jeune ailier droit a posé ses valises à Monaco la semaine dernière.