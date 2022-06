PSG - Mercato : un cador européen discute pour Sarabia

Zapping But! Football Club PSG - INFOS BUT! : Le rêve Zidane, l’alternative Conte et duel serré pour Pogba

Le PSG de Luis Campos pourrait se séparer d’un premier indésirable. Revenu d’un prêt au Sporting Portugal la saison passée où il a marqué 21 buts, Pablo Sarabia (30 ans) sera de retour à Paris cet été. Mais peut-être pas pour très longtemps. Selon RMC Sport, le PSG serait en négociations avec l’Atlético Madrid au sujet de l’attaquant espagnol.

La même source précise que les deux clubs sont en discussions pour un prêt option d’achat pour Pablo Sarabia. Le PSG négocie aussi pour que l’Atlético Madrid prenne en charge le salaire de l’ancien joueur du FC Séville. Un départ qui pourrait être le premier du club parisien et de Luis Campos cet été.

🚨💣 Il y a des discussions entre le PSG et l’Atlético de Madrid pour un prêt avec option d’achat de Pablo Sarabia.



➤ Le salaire de l’espagnol serait pris en charge par l’Atleti.



• ☀️🇫🇷 @Tanziloic via @hadrien_grenier • pic.twitter.com/qu7gkkio26 — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) June 22, 2022

Pour résumer Le PSG serait en pleines négociations avec l’Atlético Madrid pour un prêt avec option d’achat de Pablo Sarabia (30 ans), revenu à Paris après une saison passée en prêt au Sporting Portugal. Un départ qui pourrait être le premier du club parisien et de Luis Campos cet été.

Adrien Deschepper

Rédacteur