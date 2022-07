PSG – Mercato : un cador italien pour relancer un indésirable ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

Cet été, Luis Campos a la lourde tâche d’alléger la masse salariale du PSG. Nommé pour remplacer Leonardo, le conseiller sportif portugais a déjà signé plusieurs joueurs lors du mercato estival. Sa mission concernant les départs continue et un club italien pourrait aider le PSG. L’AS Roma pour Wijnaldum ? Selon les informations du journaliste Saber Desfarges, Gini Wijnaldum a été proposé à l’AS Roma. Le milieu de terrain néerlandais a pris acte de la volonté du club de se séparer de lui et ne s’opposera pas un départ. Le club italien pourrait donc l’accueillir cet été et le PSG prendrait la moitié de son salaire en charge. 🔴🔵 Gini Wijnaldum a été proposé à l’AS Roma.



Pour résumer Alors que le PSG veut vendre ses joueurs indésirables, un cador italien pourrait venir soulager le club de la capitale. Gini Wijnaldum a été proposé à l’AS Roma et ne s’opposera pas un départ lors du mercato estival.

Adam Duarte

Rédacteur

