PSG - Mercato : un champion du monde dans les valises d’Icardi ?

Luis Enrique a établi sa liste d’indésirables, dans laquelle figure Mauro Icardi. L'attaquant argentin est accompagné de son compatriote Leandro Paredes et tous deux pourraient rejoindre Galatasaray.

Paredes pourrait suivre Icardi

Après une saison en prêt à la Juventus, Leandro Paredes ne restera pas au PSG et pourrait être vendu cet été. C'est en tout cas le souhait de sa direction. Galatasaray, qui cible Mauro Icardi, penserait également à Leandro Paredes, d’après le journaliste italien Nicolo Schira. Le club turc serait proche d’un accord avec le PSG. Une proposition de six millions a été faite, révèle l'Équipe. Deux joueurs de moins dans la longue liste d’indésirables et des caisses légèrement renflouées. Que demander de mieux ?

