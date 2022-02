PSG - Mercato : un champion du monde éloigné par Messi ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Comme déjà évoqué hier soir, le PSG prépare ses emplettes au mercato estival. En cas de départ probable de Kylian Mbappé (23 ans) au Real Madrid, la priorité se nomme Erling Haaland (21 ans). Les dirigeants du club de la capitale ne regarderont pas à la dépense pour compenser la perte du champion du monde 2018. Un autre champion du monde 2018 pourrait venir poser ses valises au PSG cet été : Paul Pogba (28 ans).

En fin de contrat en juin, le milieu de Manchester United a marqué hier soir mais semble loin d’une prolongation. Selon L’Équipe, cette situation avait déjà alerté Leonardo l’été dernier. Ce dernier avait même manifesté son intérêt auprès des Red Devils mais l’arrivée de Lionel Messi et de son salaire faramineux ont fermé la possibilité de voir débarquer Pogba en même temps au PSG.

« Depuis le 1er janvier, Pogba est libre de s'engager où il le souhaite et il représente une opportunité comme Leonardo les adore, à la fois en termes sportifs et en termes d'images, résume le quotidien sportif. Il sait que le milieu français est un joueur qui se fond facilement dans un groupe et qu'il peut vite en devenir le moteur au quotidien. »

