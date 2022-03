PSG - Mercato : un champion du monde qui aurait pu tout changer face au Real Madrid a refusé de venir en janvier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

La révélation que vient de faire Le Parisien risque de laisser encore plus d'amertume aux supporters du PSG. Car ceux-ci n'ont toujours pas digéré le 8e de finale de Champions League contre le Real Madrid. Dominateur 150 minutes sur 180, le club de la capitale a trouvé le moyen de se faire éliminer (1-0 ; 1-3) pour une demi-heure ratée et alors que Kylian Mbappé, buteur à l'aller comme au retour, est dans la forme de sa vie.

Qu'a-t-il manqué au PSG pour passer ? Un capitaine qui tienne la route et non un Marquinhos buvant la tasse. Ou une sentinelle au milieu de terrain qui aurait pu faire barrage aux assauts merengue en seconde période au Bernabeu. Et c'est là qu'on en arrive à l'information du Parisien. Cet hiver, le PSG aurait tenté de recruter Ngolo Kanté. En fin de contrat en 2023, le champion du monde n'a cependant pas donné suite car il apprécie à la fois Chelsea, le championnat anglais et la vie à Londres. A Paris, d'où il est originaire, il craindrait d'être trop sollicité, lui qui n'aime rien tant que l'anonymat. Dommage...

Raphaël Nouet

Rédacteur