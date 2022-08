PSG - Mercato : un champion du monde relancé, Riolo conseille un crack du RC Lens !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Le PSG n’est pas rassasié au mercato et a lancé plusieurs hameçons pour boucler son recrutement. Alors que Layvin Kurzawa pourrait filer à l’anglaise, The Times nous apprend que Paris entend relancer la piste menant à N’Golo Kanté. Ce n'est pas la première fois que l'international tricolore est lié au club de la capitale.

Mais cette fois-ci, la porte n'est pas totalement fermée pour le joueur âgé de 31 ans, qui pose question à Chelsea au vu de ses pépins physiques récurrents. En parallèle, Daniel Riolo n’est pas convaincu par le recrutement du PSG au milieu de terrain et miserait plutôt sur Seko Fofana.

« Il n’a pas les joueurs d'impact au milieu, a-t-il souligné sur RMC Sport. Fabian Ruiz, j’aime le joueur, mais il ne va pas l'apporter, cet impact. Le problème de Verratti aujourd’hui, c’est qu’il n’apporte pas la vitesse et l’impact. Je l’attends du mec qui reste debout et qui casse la ligne comme Seko Fofana, qui pourrait traîner trois mecs sur le dos sans tomber, qui va mettre une frappe de temps en temps, et il n’y en a pas au PSG. »