PSG - Mercato : un champion du monde très courtisé se rapproche de Paris !

Zapping But! Football Club PSG : les joueurs en fin de contrat en 2021

Paul Pogba (28 ans) voit les rumeurs au sujet de son avenir fleurir tous les jours mais il doit pour l’instant se soigner. Absent depuis début novembre en raison d'une blessure à la cuisse survenue lors du rassemblement avec l'équipe de France, le milieu de Manchester United a subi une rechute et ne devrait pas jouer avant le mois de février.

Le champion du monde pourrait donc manquer six matches de plus avec les Red Devils et devrait en profiter pour faire avancer son avenir en coulisses. Puisqu’il ne va sans doute pas prolonger à l'issue de son contrat cet été, l'ancien milieu de terrain de la Juventus Turin serait déjà en discussions avec des clubs européens.

Et comme l'informe le très sérieux The Times, le PSG serait la destination la plus probable pour Pogba, qui n'a jamais indiqué son envie de rester chez les Red Devils au-delà de son contrat. Sans parler de ses relations fraîches avec Ralf Rangnick, arrivé sur le banc fin novembre et avec qui la mayonnaise a du mal à prendre. Reste la Juve mais ses finances serrées imposent la prudence.

Direction le PSG pour Pogba ? https://t.co/U9dj2iEgTX — Foot Mercato (@footmercato) January 9, 2022