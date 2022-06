PSG - Mercato : un changement d'entraîneur à 25 M€, la durée du contrat de Galtier est connue

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Les contacts entre le PSG et Christophe Galtier se sont intensifiés ces derniers jours. L'entraîneur de l'OGC Nice sera bien le successeur de Mauricio Pochettino sur le banc des champions de France, comme l'a confirmé Nasser al-Khelaïfi. Mais encore faut-il que le futur ex trouve un terrain d'entente avec les dirigeants parisiens et que ces derniers se mettent ensuite d'accord avec les Aiglons pour le transfert de leur actuel coach.

Selon Le Parisien, tout cela devrait coûter la bagatelle de 25 M€ ! Entre 8 et 10 M€ pour Christophe Galtier, environ 15 M€ pour Pochettino et son staff. D'ailleurs, le quotidien régional explique que le problème avec l'Argentin se situe au niveau de ses adjoints, Jésus Pérez et Miguel d’Agostino, et de son fils et préparateur physique, Sebastiano Pochettino, qui freinent les négociations. Mais un accord global avec toutes les parties devrait intervenir au plus tard en milieu de semaine prochaine. L'Equipe et Foot Mercato annoncent que Christophe Galtier va s'engager pour deux ans, plus un en option.

PSG : les négociations bloquent au niveau du staff de Pochettino

➡️ https://t.co/5WADxEMPVU pic.twitter.com/GZ0ZOGuHNZ — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 22, 2022

Pour résumer Entre les indemnités à verser à Mauricio Pochettino ainsi que son staff et le transfert de Christophe Galtier en provenance de l'OGC Nice, le PSG va signer un chèque de 25 M€ au total. Tout devrait être réglé en milieu de semaine prochaine.

Raphaël Nouet

Rédacteur