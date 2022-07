PSG – Mercato : un club allemand veut faire son marché à Paris !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris tente Lewandowski, mais...

Cet été, le PSG veut se séparer de plusieurs joueurs afin d'alléger sa masse salariale. Le club de la capitale pourrait également perdre plusieurs jeunes titis qui, désirent avoir plus de temps de jeu. En globalement on veut sauter sur cette occasion et a fait une offre pour deux jeunes titis parisiens.

Dina Ebimbe et Gassama convoités !

Selon les informations de “Foot Mercato“, l'Eintracht Francfort a proposé la somme de dix millions d'euros pour recruter Eric Dina Ebimbe et Djeidi Gassama. Une somme jugée trop faible par Luis Campos, qui attend au moins dix millions pour Dina Ebimbe seul. Le club allemand pourrait revenir à la charge dans les prochains jours avec une offre plus élevée.