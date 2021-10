PSG - Mercato : un club bien connu de Messi veut relancer Ramos, Leonardo prêt à ouvrir la porte ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Les blessures continuent d'embêter Sergio Ramos. Depuis son arrivée au PSG, le défenseur espagnol ne quitte plus l'infirmerie, et il n'a pas encore pu étrenner ses nouvelles couleurs. Selon Todofichajes, l'idée d'un départ dès le prochain mercato d'hiver n'est pas à écarter et un club serait prêt à accueillir l'ancien madrilène.

Beckham revient à la charge

Il s'agirait de l'Inter Miami, le club présidé par David Beckam, qui tient en haute estime son ancien coéquipier du Real. Le club floridien, déjà intéressé par Lionel Messi, aurait déjà approché l'entourage de Ramos, que Beckham avait déjà tenté de faire venir à Miami cet été. De son côté, le PSG serait prêt à ouvrir la porte et à accepter un prêt afin d'alléger sa masse salariale, toujours selon le média espagnol...