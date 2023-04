PSG – Mercato : un club de Bundesliga frappe à la porte pour Bitshiabu

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le secteur défensif du PSG a connu de nombreuses blessures cette fin, en particulier celles de Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele. Ce qui a permis au jeune El Chadaille Bitshiabu (17 ans) de faire ses premiers pas en équipe première.

Francfort pense à lui

Le joueur a disputé 16 rencontres et selon Foot Mercato, ses prestations ont tapé dans l’œil de l’Eintracht Francfort. Le club allemand penserait à lui afin de remplacer Evan Ndicka (23 ans), qui pourrait s'en aller, et le Paris SG serait prêt à le lâcher pour 15M€. Et ce même si des négociations sont en cours pour une possible prolongation.