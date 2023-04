PSG - Mercato : un club dégaine une offre folle pour Messi, on sait quand le Barça formulera la sienne

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

D'après le journaliste italien, Al-Hilal, rival d'Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, aurait proposé un contrat au sextuple Ballon d'Or avec un salaire annuel de 400 millions d'euros. Mais Lionel Messi n'aurait pas changé d'avis pour son futur : il voudrait rester en Europe la saison prochaine.

Par ailleurs, Fabrizio Romano a annoncé que le FC Barcelone, qui fait tout pour faire revenir la Pulga cet été, attendrait de se sortir du fair-play financier pour faire une offre au joueur de 35 ans.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.



◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.



◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.



◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV