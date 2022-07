PSG - Mercato : un nouveau club italien piste Kalimuendo, une aubaine pour Scamacca !

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris n’oublie pas Kean

Le PSG veut recruter un buteur cet été pour renforcer son secteur offensif. Les dirigeants du club de la capitale s’attendent également à plusieurs départs comme celui d’Arnaud Kalimuendo, auteur d’une très bonne saison avec le maillot du RC Lens. Courtisé par plusieurs clubs européens, ce dernier pourrait se diriger vers l’Italie et la Série A.

Selon le journaliste italien, Nicolò Schira, le club de Sassuolo a pris des renseignements pour l’attaquant français du PSG, sous contrat jusqu’en juin 2024. Le club de la capitale convoite également un joueur de Sassuolo, en la personne de Gianluca Scamacca. Les deux transactions pourraient donc arranger les deux équipes.

