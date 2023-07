PSG - Mercato : un coéquipier va montrer l'exemple à Mbappé, Icardi bientôt vendu

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des joueurs les plus capés

Heureusement pour Luis Campos, tous les cas à gérer au Paris Saint-Germain ne sont pas aussi pimenté que celui de Kylian Mbappé. Sinon, le responsable du recrutement portugais serait au bord du burnout. Il y a des joueurs qui lui simplifient la vie et Presnel Kimpembe en fait partie. Revenu plus tôt de vacances, le défenseur central a découvert le nouveau centre de Poissy en avant-première. Il se remet de sa rupture du tendon d'Achille contractée à Marseille et espère revenir très fort en 2023-24. Une saison d'autant plus charnière que c'est la dernière avec le PSG en l'état actuel des choses.

Kimpembe veut prolonger avec Paris

Le champion du monde 2018, qui aura 28 ans en août, est dans la même situation contractuelle que son ami Kylian Mbappé. Mais point de feuilleton avec lui, à en croire L'Equipe. Kimpembe vient certes de changer de représentants et a opté pour les Britanniques de Stellar, mais pas avec l'intention de traverser la Manche. Son souhait premier serait de prolonger dans son club de cœur. Le quotidien sportif explique que, pour le moment, la marge de manoeuvre de Campos est limitée vu les investissements consentis cet été. Mais les discussions se déroulent dans le calme et la bienveillance. Contrairement à d'autres dossiers...

Par ailleurs, le PSG et Galatasaray finaliseraient les détails du transfert de Mauro Icardi. L'attaquant argentin devrait rejoindre définitivement le Cimbom moyennant 10 M€. Il avait été acheté pour cinq fois plus par Leonardo il y a trois ans, après un prêt pourtant décevant...

