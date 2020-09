PSG - Mercato : un coup de cœur de Leonardo sur le marché… et gratuit ?

Après les supporters du PSG et Kylian Mbappé, Thomas Tuchel a, à son tour, mis la pression sur son directeur sportif, Leonardo, afin qu'il recrute. Seulement, s'il a effectivement l'intention de faire venir au minimum un latéral droit et un milieu récupération, le Brésilien n'a pas de moyens, la pandémie de Covid-19 ayant plongé les champions de France dans une crise économique.

Mais, bonne nouvelle, une ancienne cible privilégiée de Leonardo pourrait se retrouver prochainement sur le marché. Le site Goal explique en effet que la Juventus Turin serait en négociations avec Sami Khedira afin de le libérer de son contrat. En effet, le nouvel entraîneur bianconero, Andrea Pirlo, ne compte pas sur lui.

Khedira, le chaînon manquant ?

S'il a déjà 33 ans et ne constitue donc pas un joueur d'avenir, Sami Khedira a pour lui une énorme expérience du haut niveau, lui qui a évolué au Real Madrid de 2010 à 2015 puis à la Juventus Turin. Il a remporté la Champions League en 2014 et a joué deux autres finales. Il a également été champion du monde avec l'Allemagne en 2014. Bref, il représente exactement le type de renfort que Tuchel et Mbappé voudraient voir arriver. Et pourrait constituer le fameux chaînon manquant entre l'attaque de feu du PSG et sa défense de fer. Leonardo tentera-t-il sa chance ?