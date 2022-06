PSG - Mercato : un coup de fil de Mbappé pour relancer le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Paris avance ses pions pour un brésilien de l'Ajax

Après de nombreux mois de réflexions, Kylian Mbappé a finalement choisi de prolonger avec le PSG jusqu’en juin 2025. Le buteur français a décidé de rester dans son pays plutôt que de rejoindre le Real Madrid, librement. Alors que ce choix a beaucoup fait jaser du côté de l’Espagne et notamment du club madrilène, un coup de téléphone pourrait faire basculer l’avenir du champion du monde 2018.

Selon Marca, les dirigeants du Real Madrid sont en effet convaincus que Mbappé les recontactera, dans un avenir proche, afin de signer chez les Merengue. L’avenir du Français s’écrit pour le moment au PSG, mais un départ au Real Madrid semblerait donc inévitable dans le futur. Si tant est que la Casa Blanca soit toujours ouverte à son arrivée malgré le couac de cette année...

