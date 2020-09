PSG - Mercato : un coup de main de Ronaldo à Leonardo pour exfiltrer un boulet ?

Plus que six jours avant la clôture du marché des transferts et Leonardo ne sait plus où donner de la tête ! Le directeur sportif du PSG tente de recruter un défenseur central, un latéral droit et un milieu de terrain pour satisfaire Thomas Tuchel mais également les stars de son effectif, qui ont réclamé des renforts. Mais il doit le faire avec un minimum d'investissements, conséquence de la crise financière liée à la pandémie de Covid-19, et il doit en parallèle se débarrasser de quelques boulets au salaire important.

Jesé comme Ben Arfa ?

Dans cette catégorie, Jesé est le roi incontesté. L'attaquant espagnol de 27 ans n'a jamais confirmé les promesses que son début de carrière au Real Madrid avait fait naître. Arrivé en 2016 dans la capitale pour 25 M€, il a enchaîné les prêts catastrophiques à Las Palmas, Stoke City, au Betis Séville et au Sporting Portugal.

Selon le média espagnol Deportes Cuatro, le PSG chercherait à rompre son contrat (il lui reste un an) moyennant un arrangement financier. Après quoi, Jesé pourrait tenter de relancer sa carrière en MLS, en Arabie Saoudite ou au Real Valladolid. Le club de Ronaldo est visiblement fan des boulets du PSG puisqu'il a tenté le coup Hatem Ben Arfa la saison passée, sans grand succès…