PSG - Mercato : un coup de pouce du LOSC et du RC Lens à Leonardo ?

Si le LOSC fait un beau champion de France, la nouvelle a dû être moyennement appréciée du côté du Qatar. Les dirigeants du PSG, habitués à avoir leur équipe cumuler les titres dans l’Hexagone, planchent déjà sur le mercato afin de rétablir un peu d’ordre dans la maison parisienne.

Selon L’Équipe, trois priorités ont ainsi été fixées cet été : un latéral droit n° 1, un milieu défensif créatif, capable d'orienter le jeu, de porter le ballon, et, possiblement, un latéral gauche, doublure du revenant Juan Bernat. Avant de songer à recruter, il faudra dégraisser. Et dans ce registre, le LOSC et le RC Lens pourraient bien filer un petit coup de main à Leonardo.

Ikoné et Kalimuendo favorables au PSG ?

Arnaud Kalimuendo, auteur d'un prêt réussi cette saison au RC Lens (7 buts en 29 matches), pourrait ainsi rester en Artois à l’intersaison. Les Sang et Or disposent d'une option d'achat de quelque 6 M€. « Paris bénéficie d'une clause prioritaire de rachat, précise le quotidien sportif. Attaché à son club formateur, l'international Espoirs a apprécié sa saison dans le Pas-de-Calais. Il constituerait une entrée d'argent non négligeable pour Paris. Tout comme pourrait l'être une vente de Jonathan Ikoné par Lille cet été : le PSG est intéressé à hauteur de 30%. »