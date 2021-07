PSG - Mercato : un coup de pouce énorme de CR7 pour le transfert de Mbappé au Real Madrid !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L’avenir de Kylian Mbappé s’accélère. Du côté de son entourage, on aurait très mal vécu la diffusion de son interview avec Neymar par le PSG. La raison ? Cet échange remonte à fin mai et les proches du Bondynois redoutent que le timing de cette publication ne vise à lui faire endosser le mauvais rôle auprès du grand public, alors que le numéro 7 parisien a pour l’instant décidé de ne pas prolonger son contrat.

Invité hier soir dans l’émission El Chiringuito, José Luis Sanchez affirme même qu’une partie des réponses de Mbappé à Neymar a été coupée au montage par le PSG afin d'éviter de faire couler de l’encre. En parallèle, Marca assure que le Real Madrid s’est refait une cagnotte conséquente pour financer son transfert cet été : 200 millions en indemnité et une prime à la signature de 40 M€ en cas d’arrivée en 2022 !

Ce jackpot pourrait grossir encore plus très bientôt et porter un coup fatal au PSG. Selon Mundo Deportivo, la Juventus Turin se montrerait très insistante auprès de Toni Kroos... sur les conseils de Cristiano Ronaldo ! Une offre de 40 millions d’euros est évoquée par Sky Italia, qui explique que les départs d’Aaron Ramsey et Merih Demiral aideront à renflouer les caisses. Max Allegri, fan du milieu allemand (31 ans), aurait validé l’idée de CR7.

Toni Kroos zou in de herfst van zijn carrière de overstap kunnen maken naar Juventus. https://t.co/mT4VcAJzeg — Voetbal International (@VI_nl) July 30, 2021