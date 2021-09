PSG - Mercato : un courtisan attend Mauro Icardi en janvier

Zapping But! Football Club PSG : l'historique des blessures de Neymar

Une fois que Cristiano Ronaldo a fait savoir qu'il comptait s'en aller, la Juventus Turin a exploré plusieurs pistes. Notamment celle menant à Mauro Icardi, qui est dans son viseur depuis de nombreuses années. Si elle a finalement opté pour Moise Kean, c'est essentiellement pour une question de moyens, le PSG n'étant pas vendeur pour l'Argentin.

Mais selon La Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame ne va pas lâcher l'affaire si facilement. Mieux : elle devrait revenir à la charge en janvier. Consciente que l'ancien Intériste aura un temps de jeu très réduit avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar pour occuper les postes en attaque, elle proposera un prêt ou un transfert sec. Mais à ses conditions. Sinon, elle s'offrira le luxe de patienter encore six mois pour tenter à nouveau sa chance.

