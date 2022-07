PSG – Mercato : un deal à la Mbappé signé avec Reims pour Ekitike

Zapping But! Football Club PSG - INFO BUT! : Kimpembe espéré en Premier League, De Vrij et Koulibaly en attente

Bridé par le fair-play financier, le PSG a concentré le gros de ses investissements sur la venue des portugais Nuno Mendes (35 M€) et Vitinha (41 M€). Pour ses deux recrues « françaises », le club de la Capitale n'a en effet déboursé que 10 M€ pour Nordi Mukiele … Et est parvenu à régler la venue d'Hugo Ekitike (20 ans) en provenance de Reims sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Si le deal avec le club champenois n'est pas automatique, il ressemble fortement à ce qui avait été négocié avec l'AS Monaco en 2017 avec Kylian Mbappé... tant l'option semble facile à activer pour le club de la Capitale. Une option en forme de formalité pour le PSG D'après L'Equipe, le PSG paiera automatiquement 35 M€ à Reims (et en plusieurs fois) s'il parvient à terminer dans les deux premiers de Ligue 1. Même si elle n'est pas assurée, la place de Paris dans les deux premiers est une constante depuis l'arrivée de QSI en 2011-12. Rappelons que pour le jeune Kylian Mbappé en 2017, le PSG et Monaco s'étaient à l'époque entendus pour une option levée en cas de maintien. Comme Monaco en son temps, le Stade de Reims est également bien arrangé par cet accord qui lui garantit plusieurs mannes d'argent conséquentes sur les prochaines saisons. En espérant qu'Ekitike connaisse la même réussite au Parc des Princes...

Un deal à la Mbappé pour Ekitike On en sait plus sur les conditions de l'option d'achat inclue par le PSG dans le deal pour Hugo Ekitike (Stade de Reims, 20 ans). La mécanique n'est pas sans rappeler celle d'un certain Kylian Mbappé lors de sa venue en provenance de Monaco en 2017.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life