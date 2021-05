PSG - Mercato : un départ acté ce lundi, un banni prestigieux du Real Madrid pour le remplacer !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Indésirable au Real Madrid, Achraf Hakimi a quitté les Merengue l'été dernier pour rejoindre l'Inter Milan, sacré champion d'Italie 2020-2021. Mais face aux difficultés financières des Nerazzurri, le Marocain pourrait être vendu lors du mercato estival.

Achraf Hakimi Credit Photo - Icon Sport

En quête d'un renfort au poste de latéral droit, le Paris Saint-Germain, qui ne compte plus sur Alessandro Florenzi et qui veut se débarrasser de Thilo Kehrer, pourrait profiter de l'aubaine Hakimi, selon les informations de La Gazzetta dello Sport. Reste à savoir le prix que demandera l’Inter Milan pour son joueur, sous contrat jusqu'en juin 2025 et recruté pour 40 millions d'euros. Aux dernières nouvelles, 60 M€ serait le prix plancher. Par ailleurs, Nicolo Schira confirme que l'option d'achat pour Florenzi ne sera pas levée. Celle-ci expire lundi : l'Italien va donc retourner à l'AS Rome où l'attend José Mourinho.

#PSG’s option to buy (€9M) for Alessandro #Florenzi expires on May 31st. #Leonardo is not expected to use it and the italian fullback is ready to return to #ASRoma. #transfers