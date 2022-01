PSG - Mercato : un départ encombrant se précise en janvier

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Depuis samedi soir, Gianluigi Donnarumma a mis les derniers sceptiques d'accord à son sujet : le gardien italien est un phénomène. Son arrêt réflexe sur une tête à bout portant d'un Brestois (2-0) samedi a été halluciné comme il se doit. L'ancien portier de l'AC Milan est en train de remporter la bataille avec Keylor Navas pour une place de titulaire au PSG. Le Costaricain risque de cirer le banc plus souvent qu'à son tour d'ici mai. Et on ne parle même pas de Sergio Rico...

D'ailleurs, l'Espagnol aurait compris que le mieux pour lui était de partir. Lors de la première partie de saison, il n'a joué que face à Nantes (3-1), après l'expulsion de Navas. Dans les premiers jours du mercato, Saint-Etienne et Clermont sont venus aux nouvelles. Mais Rico n'était pas intéressé par le challenge du maintien en Ligue 1. Majorque a depuis fait acte de candidature. Et hier soir, l'émission El Chiringuito a annoncé que l'Osasuna Pampelune était aussi sur les rangs. Et les Navarrais, 10es de Liga, regardent davantage vers l'Europe (la 6e place est à quatre points) que vers la zone rouge, où figure Majorque. RMC annonce cependant que Sergio Rico aurait un accord de principe avec le club des Baléares.

🔄"SERGIO RICO podría FICHAR por OSASUNA o MALLORCA"



Lo cuenta el SUPERAGENTE @PedroBravoJ en #ChiringuitoBravo pic.twitter.com/Q9lsFI26Uw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 18, 2022