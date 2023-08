PSG - Mercato : un départ se prépare et en dirait long sur l’avenir de Mbappé

Zapping But! Football Club PSG : Kylian Mbappé a-t-il réussi un sans-faute cette saison ?

L’opération dégraissage se poursuit au PSG. Après avoir fait place neuve aux nouveaux arrivants cet été, le club de la capitale entend continuer à réduire l’effectif de Luis Enrique et le prochain départ serait d’ores et déjà acté : Noha Lemina (18 ans). Selon Le Parisien et confirmé par L'Équipe, le jeune milieu de terrain devrait être prêté à la Sampdoria dans les jours qui viennent. Si elle se confirme après les prochaines 48h de réflexion accordée à l'intéressé, cette opération ne devrait toutefois pas être assortie d'une option d'achat.

Mbappé orphelin de Lemina ?

Remarqué pendant la préparation estivale, le petit frère de l’ancien Marseillais Mario avait notamment su remplacer avantageusement Kylian Mbappé pendant la tournée au Japon au poste de milieu offensif gauche. S’il part, on peut penser par ricochet que le Bondynois aurait plus de chances de rester cet été malgré une offre redoutée du Real Madrid en toute fin de mercato.

🔴 Noah Lemina ne devrait pas rester à Paris. Le club de la capitale a d'ores et déjà un accord avec la Sampdoria. Le joueur devrait rendre sa décision au PSG dans les 48h.https://t.co/Mc5BCbfbNG pic.twitter.com/hTx940Px6B — RMC Sport (@RMCsport) August 22, 2023

