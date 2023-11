PSG - Mercato : un départ et un chèque rondelet en vue en janvier ?

Zapping But! Football Club PSG : le palmarès complet des Parisiens

Hugo Ekitike a déjà fait son temps au PSG. L’ancien attaquant du Stade de Reims ne devrait en effet pas faire de vieux os dans le club de la capitale, où il n’a pas su s’imposer depuis son arrivée en juillet 2023. Déjà snobé par Christophe Galtier la saison dernière, le joueur de 21 ans ne joue guère plus cette année sous la houlette de Luis Enrique et serait enfin résolu à faire ses valises au mercato hivernal.

Les clubs anglais toujours intéressés ?

Selon le site 90 min, Newcastle resterait très intéressé à l’idée de le recruter mais Crystal Palace et West Ham sont également à l’affût. On peut d’ores et déjà faire confiance au PSG pour faire monter les enchères pour encaisser un chèque rondelet à propos d’un joueur encore estimé à 15 M€ par la plateforme Transfermarkt.

Hugo Ekitike s’est fait à l’idée de quitter le PSG en janvier. Newcastle est très intéressé à l’idée de le recruter, Crystal Palace et West Ham sont également à l’affût. 🇫🇷🛫 @90minFR — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) November 16, 2023

