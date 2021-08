PSG - Mercato : un départ majeur se prépare avant minuit !

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

La dernière journée du mercato estival pourrait être plus calme que prévu au PSG. Pour quelle raison ? Parce que Kylian Mbappé ne devrait pas rejoindre le Real Madrid, le club espagnol ayant mis un terme aux négociations hier. Reste qu'un autre départ vers la Liga se profile. En effet, et selon les informations de AS, l'Atletico Madrid suit avec attention le dossier Pablo Sarabia.

Diego Simeone, l'entraîneur des Colchoneros, apprécie le joueur. Et pousser sa direction, comme AS le précise, à proposer un prêt avec option d'achat. Réponse dans la journée. Et surtout avant minuit.