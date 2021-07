PSG - Mercato : un départ retentissant dans les semaines à venir ?

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Le sujet n'est pas encore brûlant, mais pourrait vite le devenir. Et ce au regard du statut et du rôle joué depuis des années par Presnel Kimpembe au PSG. Car l'article que lui consacre ce jour le quotidien l'Equipe est on ne peut plus clair : le défenseur s'interroge sur son avenir. Alors que Chelsea, qui le suit depuis des années, pourrait de nouveau tenter sa chance dans les prochaines semaines.

En cause, notamment, le mercato parisien et l'arrivée récente de Sergio Ramos. Extrait du quotidien sportif : "Kimpembe a observé d'un oeil attentif l'intense mercato parisien. Et notamment l'arrivée de l'ex- Madrilène Sergio Ramos. Un recrutement qui, s'il l'a surpris dans le timing et pour le profil (joueur très expérimenté), ne l'a pas inquiété quant à son statut. Après avoir dû faire sa place durant l'ère Thiago Silva, il sait qu'avec l'arrivée de l'Espagnol (35 ans) et son CV colossal, il sera le premier concerné par la rotation."

Kimpembe, comme Marquinhos, aurait aimé être prévenu de l'arrivée de l'ancien joueur du Real Madrid. Et, à l'image de certains cadres du vestiaire, n'aurait toujours pas compris l'intérêt d'un tel transfert. L'Equipe estime enfin que Kimpembe, en fin de contrat en 2024, attend désormais des signaux de confiance de Pochettino et du club dans les prochains jours. Sous peine de s"intéresser de plus près aux Blues de Chelsea...