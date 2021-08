PSG – Mercato : un départ se profile, nouveau rebondissement dans le dossier Pogba

Zapping But! Football Club PSG : les chiffres du duel Icardi - Kean

Alors que le dossier de prolongation de Kylian Mbappé (toujours en phase de reprise et absent au Trophée des Champions) patine toujours, le PSG est rentré dans une phase d'attente pour la suite de son Mercato. Après son début de recrutement dispendieux, Leonardo doit désormais faire quelques places dans l'effectif avant d'accueillir de nouvelles arrivées.

Un club se prépare à lancer l'assaut pour Kehrer

Annoncé titulaire ce soir contre le LOSC du fait des absences de Sergio Ramos, Marquinhos et du manque de préparation de Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer fait partie des joueurs susceptibles de plier bagage. L'international allemand pourrait retourner dans son pays. Selon Saber Desfarges (ex journaliste de RMC et Téléfoot), Leverkusen aurait des vues sur le défenseur central de 24 ans, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024. Le spécialiste Mercato parle d'un « dossier compliqué mais d'un intérêt confirmé » qui pourrait s'accélérer une fois que le Bayer aura renfloué ses caisses avec la vente de Léon Bailey à Aston Villa.

Paul Pogba loin d'une prolongation à Manchester

Côté Paris, il est aussi question ces dernières heures du feuilleton Paul Pogba. Si Sky Sport annonçait hier que le Champion du Monde pourrait finalement rempiler au delà de juin 2022 avec Manchester United, il n'en serait rien. Canal Supporters dément cette rumeur et ESPN va dans le sens du site de supporters français, assurant même que les Red Devils avaient perdu l'espoir de conserver le protéger de Mino Raiola. De là à ce qu'il signe au PSG, il y a encore un gap... Un gap pas simple à franchir alors que les supporters franciliens ont affiché des banderoles hostiles à Pogba il y a quelques jours.