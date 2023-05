PSG - Mercato : un deuxième crack du Bayern Munich visé en plus de Lucas Hernandez !

Zapping But! Football Club PSG : faut-il déjà s'inquiéter pour le mercato parisien ?

En effet, le club de la Capitale a des vues sur l'une des autres pépites du club bavarois. Si l'on en croit le journaliste Mercato Ekrem Konür, Luis Campos rêverait d'attirer dans ses filets le jeune prodige allemand Jamal Musiala (milieu offensif, 20 ans).

Alors que du côté du Bayern Munich, on ne veut pas entendre parler d'un départ de sa pépite, d'ores et déjà considéré comme l'un des futurs meilleurs joueurs de la planète et blindé jusqu'en juin 2026, le PSG et certains gros clubs anglais suivent quand même avec attention la situation du natif de Stuttgart.

Toujours selon le journaliste turc, le Bayern va prochainement entamer de nouvelles démarches pour prolonger et revaloriser Jamal Musiala.

?#EXCL | Clubs from the Premier League and French giant PSG are monitoring the situation of Bayern Munich's 20-year-old Jamal Musiala. ?#PSG



? The German club will not listen to future offers for the talented German player and plans to extend his contract. ?￰゚ヌᆰ ?#FCBayern pic.twitter.com/wwu6tueCit