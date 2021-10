PSG - Mercato : un disciple de Cristiano Ronaldo pour relancer Neymar ?

Zapping But! Football Club Navas - Neuer : le duel en chiffres

Au micro du média brésilien TNT Sports, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Jõao Félix, a confié qu'il aimerait bien jouer avec la star du Paris Saint-Germain et de la Seleção, Neymar.

"Oui, assurément, assurément. Je crois qu'on ferait un bon duo. Sur le terrain, on ne sait jamais, les choses peuvent mal se passer. Mais je pense que ça pourrait bien fonctionner tous les deux", a lâché le coéquipier de Cristiano Ronaldo en sélection, qui peine à justifier le montant de son transfert (127 millions d'euros) depuis son arrivée chez les Colchoneros.

