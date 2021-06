PSG - Mercato : un dossier cher à Al-Khelaïfi dans l'impasse

On espère pour lui que Serge Aurier n'avait pas préparé sa valise en apprenant l'intérêt du Paris Saint-Germain à son égard. Ou, plutôt, l'intérêt de Nasser al-Khelaïfi pour le faire revenir. Car c'est bien le président parisien qui tient à faire en sorte que son chouchou porte à nouveau le maillot bleu et rouge, quatre ans après son départ. Mauricio Pochettino n'était pas très chaud, pas plus que Leonardo, mais qu'importe…

Seulement, une information tombée hier soir va peut-être chambouler l'avenir de Serge Aurier. A la recherche d'un manager, Tottenham a élu Gennaro Gattuso. Le technicien italien vient de laisser tomber la Fiorentina, vingt jours seulement après son intronisation, au prétexte que ses nouveaux dirigeants refusaient que lui et son agent, Jorge Mendes, gèrent les transferts.

Le crédo de Gattuso, c'est de juger ses joueurs sur pièce. Pas question, donc, qu'il y ait des départs avant qu'il n'ait vu ses troupes à l'œuvre. Si transfert d'Aurier il doit y avoir, ce sera donc après la reprise de l'entraînement des Spurs, fin juin ou début juillet, ce sera à "Rino" de décider. Ce serait la meilleure chose pour le PSG. Car il est aussi possible que Gattuso apprécie les qualités de combattant du Franco-Ivoirien…

Gennaro Gattuso has agreed to become Tottenham Hotspur’s next coach.

Premier League club working on the fine detail of the former AC Milan and Napoli coach's contract at present. Agreement still to be signed.