PSG - Mercato : un dossier potentiellement épineux déjà réglé pour Leonardo

Après un marché estival long de quatre mois et compliqué par les difficultés financières liées à la pandémie de Covid-19, Leonardo est désormais focalisé sur janvier. Mais également sur juin puisque deux gros dossiers accaparent son attention, ceux de Neymar et Kylian Mbappé. En fin de contrat en 2022, les attaquants ont des envies d'Espagne alors que le directeur sportif parisien aimerait les prolonger. Mais il y a un dossier sur lequel, a priori, Leonardo n'aura pas à travailler, celui de Moise Kean.

En effet, même si l'Italien a réussi ses débuts avec deux doublés en autant de matches, même si, selon France Football, le PSG bénéficierait d'une option d'achat de 20 M€, Everton a fait savoir par la voix de son entraîneur, Carlo Ancelotti, qu'il entendait récupérer son attaquant de 20 ans en juin.

« Je n'ai pas parlé avec lui, mais je l'ai vu marquer quatre buts en deux matches. C'est une bonne chose pour le PSG, pour lui et aussi pour nous. On a décidé de le laisser filer en prêt, pour qu'il puisse jouer plus, pour avoir ces opportunités. Il montre sa qualité et sera de retour la saison prochaine. » Affaire classée, donc.

🗣 Carlo Ancelotti on Moise Kean’s current form: “I didn't speak with him but I saw him score four goals in two games. This is good. This is good for Paris Saint Germain, for him and for us also."



(Source - Liverpool Echo) #EFC. pic.twitter.com/fo61eNQdxX