PSG - Mercato : un énorme coup de pouce de Manchester United en janvier ?

Le 8ème de finale de Ligue des champions pourrait être plus simple pour le PSG... avec l’aide de Manchester United. Éliminés de la C1 et 7èmes de Premier League, les Red Devils vont certainement modifier leur effectif cet hiver. Dans le sens des départs, Jadon Sancho, Anthony Martial et Anthony sont annoncés partant du côté du centre de l’Angleterre. Mais les Anglais souhaitent également recruter, notamment chez la Real Sociedad... ce qui arrange les Parisiens.

Man U va faire son marché chez les Basques

Les Anglais ne vont pas aller à San Sebastian pour du piment d’Espelette ou du fromage de brebis. Non, les recruteurs s’intéressent à Takefusa Kubo ! L’ailier japonais évalué à 50 millions fait les grandes heures de la Real Sociedad, tant en Europe qu’en Liga. Celui qui est auteur de 6 buts et 3 passes décisives pourrait se voir proposer une offre de Manchester United, qui envisagerait d'inclure Antony dans un échange avec le club basque.

