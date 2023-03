PSG - Mercato : un espoir allemand de 16 ans dans le viseur ?

Le talent n'a pas d'âge, c'est bien connu. Et le club allemand de Fribourg le sait, lui qui compte dans ses rangs un jeune milieu de terrain de 16 ans qui affole le marché européen. Selon SportBild, une référence en Allemagne, Noah Darvich, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est courtisé par le PSG en vue de la saison prochaine.

Il évolue avec les U17 de Fribourg, avec ceux de la sélection allemande, et aligne les solides performances depuis des semaines. Précision, ce jeune prometteur est sous contrat jusqu'au mois de juin 2024.

A suivre.

Paris Saint-Germain are interested in Germany under-17 international midfielder Noah Darvich, who had a hand in 8 goals in his last 7 games for Freiburg's under-17 team, according to @SPORTBILD. pic.twitter.com/3pnyWp0VeV