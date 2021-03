PSG - Mercato : un espoir venu d'Angleterre pour empêcher Mbappé d'aller au Real Madrid

L'annonce a fait l'effet d'une bombe : hier soir, les journalistes de l'émission espagnole El Chiringuito ont annoncé que le Real Madrid allait reprendre son recrutement galactique durant la prochaine intersaison, en attirant non pas un mais deux grands attaquants, les plus prometteurs du moment, Kylian Mbappé et Erling Haaland. On pensait les Merengue en difficulté financière comme tous les clubs de football, fortement impactés par la Covid-19, il semblerait que ce ne soit pas le cas. Cependant, un grain de sable nommé Gareth Bale pourrait enrayer ces plans…

"Mon plan est de revenir"

En effet, le Gallois prêté à Tottenham et que plus personne ne peut voir en peinture du côté de Madrid a prévu de revenir à la fin de son prêt chez les Spurs ! "Je pense que la principale raison pour laquelle je suis venu chez les Spurs cette année était de jouer au football avant tout, a-t-il déclaré en conférence de presse. Avant l'Euro, je voulais être prêt pour cet événement. Le plan initial était de faire une saison chez les Spurs et après l'Euro, il me restait encore une année au Real Madrid. Mon plan est de revenir, c'est ce que j'ai prévu."

Double problème : Gareth Bale, c'est 15 M€ nets par saison, un montant astronomique que le Real Madrid ne pourrait pas assumer s'il devait en plus attirer Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais c'est aussi une place d'attaquant occupée dans l'effectif et des relations très mauvaises avec Zinédine Zidane. Un retour du gaucher au Real n'arrangerait personne, si ce n'est le PSG, qui aurait une vraie chance de conserver Mbappé un an de plus…