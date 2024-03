PSG Mercato : un ex de l’ASSE et de l’OM plutôt que Yoro cet été ?

Désireux de s’attacher les services d’un jeune défenseur central à l’été 2024, le PSG a érigé la venue de Leny Yoro (LOSC, 18 ans) comme sa grande priorité. Mené en coulisses par le tandem Luis Campos – Jorge Mendes, ce dossier n’est pas la seule piste étudiée par le club de la Capitale.

Yoro étant courtisé par de nombreux très grands clubs (Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich ou encore le Real Madrid), le PSG planche sur d’autres options et si l’on en croit Ekrem Konür, le plan B est même déjà connu.

Le journaliste turc évoque en effet un intérêt pour l’ancien joueur de l’ASSE et de l’OM William Saliba (22 ans). Un dossier qui ne s’annonce cependant pas des plus simples, Arsenal ayant érigé le Bondynois en titulaire indiscutable et n’étant pas très chaud à l’idée d’ouvrir la porte. Prolongé en juillet dernier jusqu’en juin 2027, William Saliba est valorisé à 75 M€ par le site Transfermarkt.

PSG could make a move for Arsenal's 22-year-old French defender William Saliba if the transfer of 18-year-old French defender Leny Yoro fails.



▫️Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Bayern Munich and Real Madrid continue to be linked… https://t.co/fCahbWfRvn pic.twitter.com/3U25IorzLr