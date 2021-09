 PSG - Mercato : un terrible diagnostic tombe pour Ramos, sa fin de carrière menacée ?

Zapping But! Football Club PSG : le Parc des Princes, une forteresse devenue vulnérable

C’est ce mercredi que le PSG entamera sa campagne de Ligue des champions à Bruges (20h45). Sergio Ramos manquera encore à l’appel. Depuis son arrivée en provenance du Real Madrid cet été, le défenseur central n’a toujours pas foulé les pelouses. Son cas commence à inquiéter sérieusement puisque même Jérôme Rothen ne masque plus sa préoccupation à son sujet.

« La blessure au mollet en fin de carrière, elle est terrible car on arrive rarement à la soigner correctement, a-t-il récemment déclaré au micro de RMC Sport. Dès que le joueur blessé augmente le rythme, que ce soit aux entraînements ou en matchs, ce qui sera le cas de Ramos au PSG, il ne peut pas enchaîner… Et quand le joueur en question a un certain âge, il a besoin d’enchaîner les matchs pour être bon. Ramos va-t-il pouvoir retrouver son meilleur niveau avec une douleur récurrente au mollet ? J’ai de gros doutes… »

En Espagne, les propos de Rothen sont repris en boucle depuis hier soir, au point qu’on se demande même si ce fiasco éventuel autour de Ramos ne fasse finalement pas les affaires du Real Madrid. « Quand il est arrivé, tout le monde a dit que Ramos allait changer la mentalité du vestiaire. Aujourd’hui dans l’état de Ramos, Kimpembe et Marquinhos sont bien au-dessus de lui en qualité individuelle, poursuit-il. Son aura dans le groupe n’est pas suffisante pour le PSG. Pour qu’il apporte à Paris, il faudra qu’il soit sur le terrain à 100 %. Donc j’ai l’impression que Ramos est une mauvaise idée pour le PSG. »