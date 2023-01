PSG - Mercato : un finaliste du Mondial propose ses services

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

On ne l'attendait pas forcément mais Youssouf Fofana a pris part à tous les matches de la Coupe du monde avec l'équipe de France, moins l'étouffant quart de finale face à l'Angleterre (2-1). A 24 ans, le milieu de terrain a pris une nouvelle dimension avec l'AS Monaco cette saison et Didier Deschamps n'a pas hésité à l'aligner quand il avait besoin de resserrer les boulons derrière, comme en finale contre l'Argentine (3-3, 2 t.a.b. à 4).

Forcément, cela risque d'attirer les gros clubs sur lui, surtout qu'il est en fin de contrat en 2024 et que Monaco aura donc intérêt à le vendre l'été prochain. Pour ce qui est de sa future équipe, Fofana a une idée en tête, comme il l'a expliqué à France 2 : "Je viens de Paris, donc ce serait normal de retourner chez moi. Un appel du pied ? Pas du tout. J’ai dit que cela me ferait rêver parce que c’est chez moi. Mais on est dans le monde du football : je prends la meilleure proposition". Ça tombe bien, en France, elle émane souvent du club des Qataris !