PSG - Mercato : un flop de l'été dernier remis sur le marché !

C'est déjà l'heure des grandes manœuvres au PSG. L'élimination de la Champions League mercredi dernier à Munich (0-2 ; 0-1) a confirmé que cet effectif n'était pas taillé pour remporter la Coupe aux grandes oreilles. Un ménage est attendu et il ne devrait épargner à part Kylian Mbappé. Surtout que Paris est dans le collimateur du fairplay financier et qu'il doit dégraisser sa masse salariale. Plusieurs erreurs de casting sont invitées à aller voir ailleurs.

Parmi elles, Renato Sanches. Arrivé de Lille l'été dernier, où il avait été relancé par Christophe Galtier et Luis Campos, le milieu portugais n'a pas répondu aux attentes. Trop souvent blessé, pas assez tranchant quand il a joué, l'ancien du Bayern ne sera pas conservé, selon le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, qui a dévoilé une piste pour son avenir : un retour au Benfica Lisbonne en prêt. Chez les Aigles, Sanches n'avait joué qu'une saison chez les professionnels, en 2015-16, avant d'être transféré au Bayern Munich, à seulement 19 ans. Depuis, il n'a jamais réussi à confirmer au très haut niveau...

