PSG - Mercato : un gardien de but déjà de retour à Paris

L'information n'a pas fait grand bruit. Et pour cause, le gardien de but Garissone Innocent n'étant pas vraiment une priorité dans les plans mercato du PSG. Reste que le portier, parti à Vannes l'été dernier sous forme de prêt, risque fort de retrouver le Camp des Loges pour les fêtes de Noël.

En effet, et selon une information de Ouest-France, le retour à Vannes de Clément Pétrel occasionnerait le départ d'Innocent. "Avec cette arrivée, il y a désormais "embouteillage" à ce poste. Garissone Innocent, qui n’a pas convaincu, devrait faire les frais du retour de Clément Pétrel, et ainsi quitter le club."

Leonardo devra donc tenter de trouver un nouveau challenge, lui qui avait été non convoqué à la reprise de l'entraînement l'été dernier, au même titre que Bulka et Aréola.