PSG – Mercato : un géant français prêt à sponsoriser le Real Madrid pour Mbappé ?

Zapping But! Football Club PSG : les 10 plus grosses ventes des Rouge et Bleu

La question de l'avenir de Kylian Mbappé (23 ans) dépasse très largement le cadre du football, du PSG ou encore du Real Madrid. Libre au 30 juin, le Bondynois doit en effet prendre une décision où tout le monde aimerait avoir son mot à dire... Y compris au plus haut niveau de l'Etat et chez certains actuel (Emmanuel Macron) et ancien (Nicolas Sarkozy) Présidents de la République.

Renault au Real Madrid avec Mbappé

El Mundo nous apprend que certaines entreprises françaises veulent aussi avoir leur mot à dire sur le dossier. Du côté du Real Madrid, Renault, par le biais de sa filiale sportive Alpine, fait miroiter une « carotte » en cas de signature de Mbappé. Si l'attaquant de l'équipe de France, qui travaille avec un nombre très restreint de partenaires au niveau des marques est difficile à toucher, la firme automobile aurait soumis une offre de sponsoring à la Maison blanche... sous réserve de la signature l'été prochain de Kylian Mbappé.

Actuellement lié à Audi, le Real Madrid va prochainement changer de partenaire dans ce domaine et Renault se verrait bien prendre la suite de la marque allemande en vantant le savoir faire français avec Mbappé et Benzema réunis sous les mêmes couleurs.

Le Groupe Renault (fabricant automobile multinational français) via Alpine est susceptible de devenir le sponsor du Real Madrid si le club finit par signer Mbappé cet été. @elmundoes pic.twitter.com/5stAnxzLDV — Los Madridistas (@LosMadridistas_) February 17, 2022