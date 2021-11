PSG - Mercato : un George Weah bis de passage au LOSC ?

Zapping But! Football Club PSG : top 10 des meilleurs passeurs de l'histoire

Auteur de 9 buts en 13 matchs disputés toutes compétitions confondues, l'attaquant nigérian de Naples, Victor Osimhen, marche sur l'eau en ce début de saison. Au point que son entraîneur, Luciano Spalletti, l'a comparé à l'ancienne star du Paris Saint-Germain, George Weah, et à la légende hollandaise, Marco van Basten.

"Osimhen me rappelle Weah. Il est probablement moins technique, mais tout aussi fort en termes de qualité. Il me fait également penser à Van Basten, mais il est plus technique. Osimhen est jeune et peut atteindre ces niveaux là", a lâché le technicien napolitain au sujet de l'ancien joueur du LOSC avant le match face au Hellas Vérone (1-1).